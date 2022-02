Baleado por justiceiro, suspeito é preso em hospital após cometer arrastões em Manaus

A polícia recebeu a informação de um homem baleado deu entrada na unidade hospitalar e ao chegar no SPA constataram que se tratava do suspeito. foram até o local onde constataram que seria o elemento que teria cometido vários assaltos pela área da zona Norte.

Manaus/AM - Um jovem, não identificado, foi preso na noite desta terça-feira (08), no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galiléia, zona Norte de Manaus. Ele é suspeito de cometer "arrastões" e teria buscado atendimento médico na unidade de saúde após ser baleado por justiceiro em Manaus.

