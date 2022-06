Avô é preso em Manaus ao ser flagrado ensinando netos de 3 e 5 anos a fazer sexo

As testemunhas contaram também que, em seguida, o avô tirou a menina de cima dos órgãos genitais dele e pediu que o menino subisse nele e fizesse os mesmos movimentos que havia acabado de ver ele fazer com a outra criança.

O venezuelano foi denunciado por vizinhos que viram o momento em que ele, colocou a menina no colo e começou a simular uma cena de sexo com ela na frente do irmão mais novo.

