Avô condenado a 20 anos de prisão por estuprar neta de 5 anos é preso no Amazonas

“Foi solicitado à Justiça pelo mandado de prisão definitiva dele, e a ordem judicial foi decretada pela juíza Tamiris Gualberto Figueiredo, da Comarca de Barcelos. Com isso, seguimos em diligências e o prendemos em sua casa, no bairro São Lázaro, naquele município”, disse Araújo.

De acordo com o investigador Diego Araújo, gestor da 75ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), na época, o crime chocou a população do município, e foi constatado durante as investigações que o homem era o autor do estupro.

Manaus/AM - Um idoso de 65 anos foi preso, nesta quinta-feira (02), no município de Barcelos, interior do Amazonas, em cumprimento a um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável praticado em 2016 contra sua neta, que na época dos fatos tinha cinco anos. Ele foi condenado a 20 anos de prisão.

