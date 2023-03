Audi é crivado de balas e motorista morre em Manaus

De acordo com a Polícia Militar, o casal foi abordado por dois criminosos que dispararam 20 vezes contra o carro de luxo e depois fugiram em um carro modelo Ford Ka, que dava cobertura para os autores do crime.

Manaus/AM - Hebert Bastos Andrade, de 42 anos, foi executado nesta sexta-feira (10), dentro de um carro modelo Audi, na rua Nonato Castro, do bairro do Santo Agostinho, na Zona Oeste de Manaus. No momento do ataque, ele estava acompanhado de uma mulher, que não ficou ferida.

