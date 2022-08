Ator tem alucinação e morre após tomar chá do Santo Daime

Uma morte misteriosa de um homem que participava de um ritual onde era servido o chá do Santo Daime é apurada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Micael Amorim de Macedo, 26 anos, perdeu a vida durante uma cerimônia espiritual ocorrida em uma chácara, na zona rural de São Sebastião. O ator e dançarino teria desfalecido após ingerir ayahuasca seguida de várias aplicações de rapé durante surto psicótico provocado pelo chá. O caso é investigado pela 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).

