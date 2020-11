Atendente de farmácia é baleada por cliente em Manaus; Vídeo

Manaus/AM - Uma atendente de farmácia foi baleada por um cliente, não identificado, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital. O caso ocorreu no último sábado (7) e o vídeo foi publicado nas redes sociais.

A ação foi filmada pelas câmeras de segurança do local. O homem, com uma camiseta e boné, procurava por recarga de celular. O segundo funcionário no local avisa que não tem por conta de um defeito da máquina. O homem vai até a porta e volta querendo comprar um chip.

Ele então saca a arma, aponta para a funcionária e dispara. Ele foge sem ser identificado. A mulher é socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.