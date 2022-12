Ataque de criminosos deixa um morto e outro ferido em Manaus

Segundo informações preliminares, os moradores ouviram tiros e encontraram os dois homens baleados e jogados no meio da rua. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, no entanto, ao chegar no local constatou a morte de uma das vítimas.

Manaus/AM - Um ataque de criminosos deixou um homem morto e outro ferido, nesta sexta-feira (09), na rua 54, no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.

