Assassinos se revezam para matar adolescente de forma cruel no Amazonas

Manaus/AM - Um jovem identificado como Kaylan Reis Ferreira, de 15 anos, foi brutalmente assassinado na manhã de segunda-feira (31), na rua Valdemar Ventura, no bairro de São José, município de Manacapuru, no interior do Amazonas.

Segundo informações da Polícia Militar do município, a vítima foi surpreendida por dois homens, que armados com uma faca. Testemunhas teriam contado, que quando um segurava a vítima, o outro esfaqueava; depois, trocaram de ordem.

Após o crime, os suspeitos fugiram, e a vítima, natural de Manaus e que estava no município a pouco tempo, foi levado para o hospital da cidade, mas morreu logo enquanto recebia procedimento cirúrgico.

O caso segue em investigação.