Assassinos deixam bilhete junto ao corpo de detento executado a tiros em Manaus

Manaus/AM - Um bilhete com um recado dos criminosos foi encontrado junto ao detento do regime semiaberto achado morto na madrugada de hoje (11), em um igarapé no bairro Compensa.

O papel manchado de sangue dizia: “Recado para quem fecha com safado”. O corpo foi deixado no igarapé por volta das 3h30, após a vítima ser executada com oito tiros, todos na cabeça.

Até o momento, ela não foi identificada. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), investiga o caso.