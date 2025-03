Assassino deu golpe único e fugiu em moto de app após matar jovem no bairro Da Paz

Manaus/AM- O delegado Daniel Verzani deu detalhes sobre o assassinato do jovem Adrirlan Igor da Silva, 26, ocorrido na manhã de hoje, no bairro Da Paz, na zona centro-oeste.

Ele revelou que Adrirlan foi morto com um único golpe e que um dos autores do crime fugiu em um veículo de aplicativos logo depois do ato.

“Testemunhas relataram que por volta das 10h30, havia a vítima do outro lado da calçada com um homem e uma mulher, teria ocorrido um desentendimento e ele teria sido esfaqueado (...) O suspeito do sexo masculino teria pego um motouber e foi para lugar incerto. Segundo a perícia, foi constatado um golpe só, na região da barriga”, disse.

O delegado contou ainda que Igor vivia supostamente em situação de rua, segundo o que os familiares informaram. Os crime está sendo apurado e a polícia quer descobrir o que motivou o desentendimento que terminou no crime e as identidades dos envolvidos.