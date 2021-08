Assassinatos aumentam 36% no Amazonas no primeiro semestre de 2021

De acordo com o G1, o estado ocupa o segundo lugar em aumento de execuções, ficando atrás apenas de Roraima, com aumento de 40%.

Manaus/AM - O número de assassinatos no Amazonas aumentou 36% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do Monitor da Violência, divulgados nesta sexta-feira (20).

