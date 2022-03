Assaltantes rendem motorista de app em emboscada e cometem assaltos em Manaus

Manaus/AM- Um motorista de aplicativo foi vítima de assaltantes na noite desta sexta-feira (4), após aceitar uma corrida no bairro Alvorada com destino ao bairro Santo Agostinho, em Manaus.

De acordo com informações da polícia, um dos suspeitos solicitou a corrida e embarcou sozinho no bairro Alvorada, na zona centro-oeste. Assim que chegou no bairro Santo Agostinho, o passageiro anunciou o assalto junto com outros dois comparsas que estavam aguardando no ponto de destino.

O motorista foi colocado no banco de trás e amarrado. Os suspeitos entraram no carro do homem e começaram a cometer assaltos na região. Em determinado momento, a vítima conseguiu acionar outros motoristas de aplicativo que acionaram a polícia.

Os homens acabaram sendo perseguidos e detidos por uma equipe policial. Eles foram apresentados no 19º DIP.