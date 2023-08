Assaltantes obrigaram dono de distribuidora a fazer pix de R$ 27 mil em Manaus

Além de levarem toda a renda do estabelecimento e os pertences das vítimas, a dupla ainda obrigou o proprietário a fazer um pix no valor de R$ 27 mil para uma conta. Após a ação, a dupla fugiu em uma picape Strada e abandonou o veículo em frente a um condomínio no Adrianópolis.

