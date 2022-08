Assaltante vai parar na UTI de hospital ao sofrer acidente durante fuga em Manaus

Ele, porém, fugiu e no percurso, acabou sendo atingido por um ônibus: “Presenciamos, tentamos impedir, e na perseguição, o assaltante tentou se evadir da polícia a todo custo e acabou se acidentando e batendo com a cabeça no ônibus. Infelizmente agora ele está internado com traumatismo craniano”, explicou o delegado.

O acusado foi flagrado pelas equipes do 30°DIP, no momento em que rendia uma vítima na rua Sumaré. O delegado Torquato Mozer conta que realizava outras prisões nas imediações, quando percebeu a ação e tentou abordar o homem.

Manaus/AM - Um homem que estava cometendo arrastões na área do bairro Jorge Teixeira, por volta das 6h manhã de hoje (18), foi parar no hospital após sofrer um acidente ao tentar escapar da polícia.

