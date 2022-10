Assaltante é perseguido após fazer arrastão em casa em Manaus; vídeo

Trancadas na casa, as vítimas gritaram por socorro e vizinhos as libertaram e ao avistarem o suspeito na rua, uma perseguição iniciou e o homem foi encurralado em um quintal até a chegada dos policiais militares da Rocam.

Um das vítimas contou à Polícia Militar que o suspeito invadiu uma casa onde estavam várias amigas, fez ameaças com arma de fogo e pegou os celulares das mulheres. O bandido ainda trancou as mulheres na residência e fugiu.

Manaus/AM - Um homem, ainda não identificado, foi preso após fazer um arrastão e levar vários celulares no bairro Mutirão, na Zona Norte, no sábado (15). Uma câmera flagrou o momento em que o suspeito foge e é perseguido pelas vítimas após o crime.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.