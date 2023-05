Assaltante é baleado em confronto com a polícia em Manaus

Segundo informações preliminares, os homem estaria cometendo assaltos na área e ao perceber o patrulhamento da polícia, tentou escapar. No entanto, durante a fuga, ele trocou tiros com a polícia e acabou sendo atingido com um tiro na perna.

Manaus/AM - Um assaltante foi baleado na perna durante confronto com Policiais Militares da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (ROCAM), nesta segunda-feira (22), no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.