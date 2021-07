Arsenal com submetralhadora é apreendido após criminosos trocarem tiros com a polícia no Amazonas

01 espingarda cal. 28, cano duplo, com numeração suprimida; 01 rifle cal. 38, com numeração suprimida; 01 espingarda cal. 12, n. M552319; 01 Submetralhadora, cal 9mm, n. 02343; 315 munições cal. 12 + 2 deflagradas; 120 munições cal. 9mm + 01 deflagrada; 57 munições cal. 38 spl recarregadas; 49 munições cal. 38 spl Gold; 03 munições cal. 28; 02 carregadores p/mun. cal. 38 de fabricação caseira adaptados para o rifle; 01 carregador para submetralhadora 9mm; 02 rádios portáteis de comunicação ponto a ponto; 02 bases de carregador de rádio portátil; 01 bote de alumínio de 4 metros; 01 motor de popa 90 HP.

Os disparos perfuraram a embarcação dos suspeitos, que conseguiram chegar até a margem do rio e fugiram para uma área de mata, abandonando o bote com armas, munições e equipamentos de comunicação utilizados pela quadrilha.

De acordo com as denúncias, um grupo de homens estava realizando roubos a ribeirinhos e embarcações que navegavam naquela região. As equipes avistaram uma lancha com o grupo fortemente armado. Ao receberem voz de parada, os homens efetuaram disparos contra a equipe, que revidou.

Manaus/AM - Um arsenal foi apreendido, nesta sexta-feira (23/07), durante patrulhamento ostensivo fluvial na região da comunidade de São João do Catuá, município de Coari, interior do Amazonas.

