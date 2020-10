Arrastão em parada de ônibus termina em morte em Manaus

Manaus/AM - Um homem identificado como Tiago Kelvin Gomes, 20, morreu enquanto praticava um arrastão em um ponto de ônibus na Alameda Cosme Ferreira, no bairro Coroado, Zona Leste. Ele e um comparsa estavam em uma motocicleta rendendo os populares, quando de repente, um homem que passava de carro no local percebeu a ação e atirou contra eles.

Tiago caiu morto na hora e o segundo suspeito conseguiu fugir correndo rumo ao Conjunto Ouro Verde. O justiceiro ainda não foi identificado. A mãe do rapaz foi avisada do ocorrido e entrou em desespero ao chegar no ponto de ônibus de encontrar o corpo do filho estirado no chão.