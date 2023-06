Armas e drogas são apreendidas durante revista em presídio em Parintins

A revista faz parte de um cronograma de ações de rotina operacional da Seap. Na unidade foram inspecionadas todas as celas e áreas comuns, sob a coordenação do Diretor da UPPIN, Tenente Cerdeira e do Coronel PM Sidraki; Comandante da revista - Capitão Paulo Sérgio; Comandante da operação Hórus - R. Santos. Também estiveram presentes a juíza da Vara de Execuções Penais (VEP), Juliana Arraes; e o promotor de Justiça, Marcelo Bitarães.

A ação contou com servidores da Seap, 50 policiais militares do 11° Batalhão de Polícia Militar (BPM) e da operação Hórus. Durante a inspeção foram apreendidos materiais ilícitos, que após a coleta foram encaminhados para a Polícia Civil.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), em operação integrada com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), e operacionalizada pela Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), realizou na manhã desta quinta-feira (22/06), uma revista na Unidade Prisional de Parintins (UPPIN), a 369 quilômetros de Manaus.

