Armados com motoserras, grupo é preso por desmatamento ilegal em Manaus

Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb) e Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), na manhã de sexta-feira (03/06), deteve quatro homens pela prática de desmatamento com utilização de motosserra no igarapé do Comprido, próximo à Praia da Lua, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

A equipe recebeu denúncia, via linha direta, sobre o desmatamento que acontecia próximo à Praia da Lua. Com o apoio da Companhia de Operações Fluviais, os militares se deslocaram até o Igarapé do Comprido, e no local identificaram os infratores com motosserra para a prática criminosa, sem a devida licença.

Os homens receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia Especializada em Meio Ambiente (Dema), juntamente com as duas motosserras apreendidas. Na delegacia foi lavrado um Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO) pela prática do crime ambiental em desfavor dos indivíduos.

O CPAmb e o BPAmb informam a população que cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente, configura Crime Ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades previstas na lei.