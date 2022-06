Argentino é preso ao tentar sair do Brasil com R$250 mil escondidos em mochila

O condutor do veículo, um cidadão argentino residente no Brasil, não havia efetuado a declaração do transporte do numerário para o exterior às autoridades competentes.

Durante as abordagens, policiais federais foi revistaram um veículo com placas uruguaias que se deslocava em direção ao país vizinho. Na vistoria, foi encontrada uma mochila contendo 250 mil reais em espécie.

A Polícia Federal, em ação ostensiva na fronteira do Brasil com o Uruguai, apreendeu 250 mil reais e prendeu um homem em flagrante por evasão de divisas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.