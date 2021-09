Após ter filho executado, mulher carrega corpo da cena do crime no Amazonas

A vítima foi levada para a casa da mulher, antes mesmo da polícia ou do IML chegarem à cena do crime. Ela o colocou sobre uma mesa e deu início ao velório ali mesmo na residência.

As primeiras informações são de que após o homicídio, a mãe da vítima foi informada do ocorrido e foi até o local remover o corpo.

Manaus/AM - Wergerson Guimarães Silva 28, foi assassinado a tiros na manhã desta quinta-feira (2), na rua Cinco, no distrito do Cacau Pirêra, no município de Iranduba.

