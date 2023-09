Após ser reconhecido por imagens de câmeras, homem é preso por roubo no Amazonas

Após identificação pelas câmeras de segurança, policiais militares motociclistas, juntamente com a Ronda Maria da Penha, conseguiram prender o suspeito e recuperar o material roubado. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia do município.

De acordo com a polícia, o suspeito foi reconhecido por imagens captadas por uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial. A equipe recebeu a informação de que homem havia cometido assalto no local armado com uma faca.

