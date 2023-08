Após sentir forte odor, populares encontram corpo à margem de avenida em Manaus

Peritos também estiveram no local, assim como agentes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O homem não foi identificado e o corpo foi removido para a sede do IML.

Ao se aproximarem, viram a vítima com as mãos e os pés amarrados. A polícia foi chamada e confirmou o encontro do cadáver.

Populares que passavam pelo local, por volta das 8h, sentiram um forte odor vindo de um mato às margens da via e resolveram checar do que se tratava.

