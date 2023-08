Após receber ameaças, entregador é morto na hora do trabalho em Manaus

A polícia informou ainda que, ao contar sobre as ameaças, o suspeito não entrou em detalhes. Segundo a PM, a mãe da vítima não sabia se o filho tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com a polícia, o homem era trabalhador de uma loja de material de construção e foi morto no momento que fazia a entrega de um material na casa de um cliente.

