Após perdas na pandemia, pai e filho celebram vacinação contra Covid-19

Pontos de vacinação – Três pontos de vacinação foram preparados para receber a população. Um deles é o Ginásio Dayson Siqueira, situado no centro da cidade. O outro é o Ginásio Pedro Ferreira, localizado no Residencial Sebastião Ferreira da Costa. O terceiro ponto foi montado no Posto Equador, na entrada de Rio Preto da Eva, sendo este último exclusivo para sistema drive-thru.

“A vacina é esperança. Claro, vamos ter que prevenir. Usar máscara. A vacina não evita que você contraia o vírus, mas evita que você vá a um hospital, adoeça e fique intubado. Então, essa é a esperança, principalmente, para esses jovens que são o futuro do nosso Amazonas e do nosso Brasil”, salientou.

Manaus/AM - Claudionor, 56, e Nelson Malcher, 20 - pai e filho, celebraram a vacinação para maiores de 20 anos aberta em Rio Preto da Eva, no início da tarde deste sábado (03/07). A faixa etária, que inicialmente era de 25 anos, foi ampliada pelo governador Wilson Lima. Já vacinado há alguns meses, Claudionor foi acompanhar a imunização do filho contra a Covid-19.

