Após mudança no processo de habilitação, saiba como tirar e renovar a CNH

Manaus/AM - Um homem que pertence a uma facção criminosa foi preso com seis armas em uma chácara no ramal do baiano, no bairro Tarumã, na Zona Oeste. O acusado já tinha um mandado de prisão em aberto e estava foragido. Ele foi preso depois que uma denúncia anônima foi feita à Rocam. O denunciante relatou que criminosos estavam reunidos no local planejando ataques a rivais. Quando a polícia chegou ao imóvel, por volta de 1h, eles fugiram e apenas um foi capturado. Ele já tinha passagem por porte ilegal de armas e na ocasião foi preso com seis foi preso com um novo arsenal. Os armamentos foram apreendidos e levados com ele para a delegacia.

