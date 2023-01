Após matar namorada brasileira nos EUA, homem faz acordo com FBI para dizer onde está o corpo

Contudo, o acordo só tem validade quando o corpo de Anna for encontrado, pois por conta do mau tempo em Los Angeles, os policiais ainda não puderam fazer as buscas pelo corpo.

Até então, ele afirmava que a soldado tinha saído após uma discussão com ele, e não teria mais dado notícias. Com o andamento da investigação, ele foi confrontado pela polícia e acabou confessando o crime, mas não dizia onde estava o corpo.

O casal estava em uma viagem de férias no local e teve uma discussão porque Anna não queria mais permanecer em um relacionamento com Luís.

Um homem, identificado como Luís Antônio Gomes Akay, que foi preso nos Estados Unidos por matar a namorada brasileira, Anna Laura Costa, 22, que era soldado no Exército do país, confessou onde escondeu o corpo da vítima.

