Após denúncias, polícia apreende mais de 200 kg de drogas no Amazonas

Manaus/AM - Cerca de 200kg drogas foram apreendidas nesta terça-feira (10) após denúncias anônimas no bairro Santo Agostinho, zona oeste de Manaus e também em uma praia em Manacapuru, no interior do Amazonas.

De acordo com os policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), uma denúncia anônima informou que a droga estava sendo escondida dentro de uma casa que era utilizada como depósito. Ao chegar no local, os policiais encontraram parte do material ilícito.

Posteriormente, a equipe policial recebeu uma nova denúncia informando que o restante das drogas estaria armazenada em uma ponta de praia no município de Manacapuru. Ninguém foi preso.

A ocorrência foi encaminhada para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).