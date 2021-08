Após denúncia, homem é preso com drogas, dinheiro e munições no Amazonas

A polícia recebeu denúncia anônima sobre a ação de um homem no tráfico de drogas. Com o suspeito foram encontrados 10 cartuchos de arma de fogo, calibre 16, deflagrados; um cartucho de arma de fogo, calibre 36, deflagrado; um cartucho de arma de fogo, calibre 20, intacto; 13 trouxinhas de maconha; uma porção média de maconha; uma porção de cocaína, R$ 1.030 em espécie, três celulares, três cordões e materiais utilizados para enrolar as drogas.

Manaus/AM - Um homem de 34 anos foi preso, nesta segunda-feira (02), por tráfico de drogas e posse de munições, no município de Lábrea, interior do Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.