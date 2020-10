Após cometer assaltos dupla apanha de populares e vai presa em Manaus

Manaus/AM - Dois homens de 20 e 22 anos foram presos na tarde de quinta-feira (15), após praticarem assalto usando uma motocicleta. A dupla chegou a ser contida por populares que os agrediram até a chegada da polícia, na avenida Professor Nilton Lins, bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul de Manaus.



Segundo policiais da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), que atenderam a ocorrência, eles faziam patrulhamento de rotina quando perceberam uma aglomeração de pessoas e se aproximaram. No local, estavam dois jovens caídos no meio-fio, sendo ameaçados de espancamento por populares que os acusavam de assaltar pessoas nas imediações, usando a motocicleta Honda Fan, vermelha, placa PHK 9594, que estava junto à dupla.



Os policiais dispersaram a multidão e, após consultas, confirmaram a participação dos suspeitos em assaltos na área da zona centro-sul e adjacências. Também foi identificado que ambos possuem passagem pela polícia por roubo.



Depois de serem revistados, os policiais encontraram, na mochila que um deles carregava, um revólver Taurus, calibre 38, numeração suprimida e com três munições; um simulacro de arma de fogo e sete telefones celulares.

Diante dos fatos, os dois receberam voz de prisão e foram entregues no 1˚ Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências.