Após agredir a ex, homem sequestra e tentar matar filho de 2 meses por não aceitar separação em Manaus

Ao voltar para casa, o homem havia fugido com o bebê do casal, de apenas dois meses. A PM realizou uma busca na região e o suspeito foi encontrado sob efeito de substâncias em uma praça. Ao perceber a chegada da polícia, o homem ameaçou jogar o bebê de um barranco próximo, mas foi impedido pelos pms.

De acordo com a polícia militar, a mulher, mãe da criança, disse que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e a agrediu, tentando matá-la. Ela conseguiu fugir e acionou a polícia. A mulher foi encaminhada ao Hospital e Maternidade Chapot Prevost, para tratar de um ferimento na cabeça provocado pelas agressões.

