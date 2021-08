Presos rendem policial, trancam em cela e fogem de delegacia no Amazonas

Após o episódio, um reforço policial lotado no Departamento Policial do Interior (DPI) foi enviado ao município para tentar recapturar os presos. A policial não ficou ferida, segundo a PC.

De acordo com a Polícia Civil, a fuga ocorreu no momento que a policial foi levar comida aos presos. Eles conseguiram render a servidora da delegacia e fugiram após prenderem a policial dentro de uma das celas do local.

