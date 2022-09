Ameaça de atentado em escola de Manaus assusta pais e polícia é acionada

"Direção e coordenação colocaram-se à disposição para atender as famílias que desejavam maiores esclarecimentos sobre a questão, inclusive liberando os alunos cujos pais sentiram-se inseguros em deixá-los permanecer na escola, no dia de hoje. Esclarecemos que nossas aulas transcorreram normalmente, não se registrando nada que representasse algum perigo”, diz o comunicado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.