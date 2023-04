Ambulante confessa morte do palhaço "Creme de Leite" em Manaus e revela detalhes à polícia

Segundo a delegada Marília Campelo, no dia do homicídio Gerlan tentou vender balas de mangarataia para Hilton e os amigos no bar, mas o palhaço recusou e eles acabaram discutindo.

Manaus/AM - Gerlan Batista de Souza, 38, suspeito de matar o palhaço ‘Creme de Leite', Hilton Costa, 46, em um bar no bairro Alvorada, no dia 26 de março deste ano, premeditou o crime por vingança.

