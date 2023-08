De assaltos a estupros: Amazonas registra 25 prisões no fim de semana

Manaus/AM - Durante o final de semana, o Ciops registrou a prisão de 25 pessoas no Amazonas, e a apreensão de dois adolescentes de 17 anos. Deste total de prisões, 12 pessoas foram presas por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. As prisões foram registradas em Manaus e nos municípios de Lábrea, Iranduba e Boca do Acre.

Além dos suspeitos presos por tráfico de drogas, o Ciops também registrou a prisão de pessoas envolvidas em crimes de roubo, estupro, lesão corporal, violência doméstica, posse ilegal de munição, crime ambiental e direção perigosa.

Entre as ocorrências em Manaus está a prisão de um homem, de 25 anos, no Beco São Vicente, bairro Betânia, zona sul. Ele tentou empreender fuga, porém foi detido no interior da casa onde estava. No local foram encontrados e apreendidos um fuzil, uma submetralhadora, 146 munições e cinco tabletes de oxi. O suspeito foi preso e encaminhado para o 1 ° DIP.

Um homem, de 19 anos, foi preso no município de Lábrea, após a polícia local receber a denúncia de que ele e outros suspeitos estariam comercializando entorpecentes na região.

Quando a polícia se dirigiu ao local, o suspeito fugiu. A equipe conseguiu entrar em contato com a irmã de um dos suspeitos, que o chamou. Ao ser indagado sobre a denúncia, o homem confessou que estava vendendo drogas, e informou o local onde escondia o material.

Foram encontradas 14 trouxinhas de cocaína, 10 porções de maconha, uma balança de precisão, uma faca e uma colher com resquícios de entorpecente, um saco com material para embalar a droga e R$ 166 em espécie.

O suspeito foi encaminhado para a 6ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município.