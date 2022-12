Amarrado e amordaçado, homem é salvo de execução em tribunal do crime em Manaus

Manaus/AM – Um homem foi salvo por policiais militares na manhã desta quarta-feira (7), após ter sido sequestrado e quase morto por integrantes da facção Comando Vermelho, no bairro no ramal do Ipiranga, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste. Os criminosos passaram quase uma hora torturando a vítima.

Segundo ela, minutos antes do sequestro, o neto havia pedido a moto dele emprestada para ir a padaria e durante o trajeto, criminosos o abordaram e tentaram obrigá-lo a entrar em um beco achando que ele era membro de outra facção.

“Meu neto pediu a moto para comprar um salgado e fui lá para a frente esperar. Demorou um pouco e ele chegou chorando dizendo que tinham tomado a moto dele e ele saiu correndo porque queriam que ele entrasse em um beco”, disse o homem que prefere não se identificar.

Ao saber da situação, o homem foi ao local checar o que havia acontecido e nesse momento, foi rendido e sequestrado pelos criminosos: “Eles me mandaram sentar no chão e começaram a me bater enquanto tiravam fotos e mandavam para o pessoal (facção). Eles botaram um saco na minha cabeça e disseram ‘vamos levar ele para aquela casinha que vamos matar ele lá', relembra.

O homem foi arrastado até um casebre em uma área de rip-rap na frente de vários moradores. No imóvel, eles foram amarrados e amordaçados. Enquanto tudo isso acontecia, o menino que havia corrido dos criminosos chegou em casa e contou sobre o sequestro do avô.

Ao tomarem conhecimento da situação, familiares do homem, desesperados procuraram por policiais da 30ª CICOM e pediram ajuda. A polícia conseguiu rapidamente identificar o cativeiro da vítima e conseguiu invadir o local e impedir que ela fosse executada.

No momento em que foi resgatado, o homem estava com o saco na cabeça e os pés e mãos amarrados para trás, deitado de bruços no chão.

Dois criminosos que estavam no local acabaram presos e foram levados para o 14ºDIP. A vítima e os familiares também seguiram para a delegacia e em depoimento negaram que o homem alvo dos criminosos tenha qualquer envolvimento com o mundo do crime.