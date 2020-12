Às vésperas do Natal, homem é encontrado morto em rua de Manaus

Manaus/AM - Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto por volta das 6h, na Rua 237, no Conjunto Cidadão 1, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte.

Moradores estavam caminhando pela rua, quando encontraram a vítima jogada na calçada. O homem estava amordaçado com fita durex e tinha as mãos e as pernas amarradas.

A perícia revelou que ele foi assassinado com um tiro de calibre 12 nas costas. O jovem aparenta ter entre 20 e 25 anos, trajava apenas uma bermuda jeans e traz tatuagens de estrela no ombro direito, terço no ombro e peito esquerdo e frases na costela direita.