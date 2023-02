Amarrado com fios elétricos, homem é morto a pauladas em rua de Manaus

Manaus/AM- Um homem, de aproximadamente 50 anos, foi espancado a pauladas até a morte na madrugada desta quarta-feira (1), na rua Francisca Mendes, no bairro Nossa Senhora de Fátima, na zona norte.

De acordo com a polícia, no momento da sessão de espancamento, a vítima estava com as mãos amarradas com fios elétricos e foi agredida, sobretudo, na região da cabeça.

O suspeito do crime, Wallan Vilas Boas dos Santos, 30, ainda estava no local quando a PM chegou e acabou preso em flagrante.

Com ele foi encontrada a arma do crime, uma pernamanca com manchas de sangue. O homem foi levado para a delegacia e vai responder por homicídio.