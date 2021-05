Amarrado à árvore, corpo de homem é achado boiando em lago de Manaus

Manaus/AM - Um homem de 34 anos, identificado como Joabe da Silva Santos, foi encontrado morto dentro de um lago na madrugada desta quinta-feira (20), na Br-174.

A polícia relata que Joabe estava amarrado a um açaizeiro, boiando nas águas do lago que fica localizado no Ramal do Paraíso, no km 8 do ramal do Pau Rosa.

O corpo foi resgatado e levado para o IML. Não foram repassados mais detalhes sobre o caso.