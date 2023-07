Alunos denunciam casos de estupro em evento de combate ao assédio em Manacapuru

“O Ministério Público tem um papel fundamental no combate à violência sexual infantil, pois tem o papel de fiscalizar a implementação de políticas públicas destinadas a prevenir esse tipo de crime e de promover a educação e conscientização sobre o assunto. Por isso, esse projeto é de extrema importância na luta contra esse tipo de violência, pois proporciona um espaço seguro para que os jovens aprendam sobre o assunto, identificando situações de risco e sempre buscando ajuda. Além disso, a possibilidade de realizar denúncias de forma anônima, durante as palestras, fortalece a confiança dos estudantes e incentiva a quebra do silêncio”, declarou Tânia Maria de Azevedo Feitosa, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Manacapuru e palestrante do projeto.

Manaus/AM – Quatro casos de estupro foram denunciados ao Ministério Público do Estado (MP-AM) durante o evento “MP nas Escolas” que ocorreu no dia 5 de julho, na Escola Municipal Geraldo Pereira, na Orla da Liberdade, em Manacapuru. Os casos foram divulgados, nesta quarta-feira (12).

