Aluna de 15 anos é apreendida com arma falsa e munição dentro de escola em Manaus

Em depoimento na Deaai, a adolescente alegou que estaria em posse dos objetos a pedido de uma amiga, namorada de um traficante de drogas do Bairro da União, onde, no dia de hoje, ocorreu uma mega operação das Polícias Civil e Militar. Segundo a adolescente em depoimento, a amiga teria pedido para ela “se livrar” dos objetos, mas a mesma levou para a escola e mostrou a outros alunos.

De acordo com coordenador adjunto do Núcleo, delegado da Polícia Civil Rafael Montenegro, o Nise foi acionado, por volta das 16h pela direção escolar, que tomou conhecimento, por meio de denúncias de outros alunos, que uma aluna do 9º ano vespertino estaria portando uma arma dentro da escola.

Manaus/AM - Uma aluna, de 15 anos, foi apreendida com uma arma falsa e munições, nesta terça-feira (11), dentro da Escola Estadual Prof. Leonilia Marinho, no bairro Parque Dez, zona Centro-Sul de Manaus.

