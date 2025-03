Alcoolizado, homem invade casa da mãe, ameaça vítima e acaba preso em Tapauá

Manaus/AM - Um homem de 26 anos acabou preso, na quarta-feira (26), após invadir a casa da própria mãe, 47, e ameaçar a vítima, em Tapauá, no Amazonas. O homem foi detido no bairro Açaí por ameaça e dano no âmbito da violência doméstica.

De acordo com a delegada Kelly Medeiros, da 64ª DIP, a vítima estava em casa com suas filhas e com o marido, quando o autor chegou no local alcoolizado, iniciando uma discussão e destruindo os móveis da casa.

“Diante de toda a situação, o padrasto se dirigiu até a delegacia para denunciar o indivíduo, que além dos danos materiais, ainda proferiu ameaças contra a vítima, causando um dano emocional a ela”, disse a delegada.

Segundo a delegada, o homem já responde por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, praticada em 2021, o qual está cumprindo a pena em liberdade.

O homem teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça e responderá por ameaça e dano no âmbito da violência doméstica, ficando à disposição da Justiça.