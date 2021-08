Agricultor é preso com estoque de armas dentro de casa no Amazonas

Ao chegar ao local, a polícia encontrou sete armas de fogo que estavam guardadas em um quarto, penduradas em uma parede; e munições que estavam guardadas em uma sacola plástica, no mesmo cômodo da casa. Na sede da unidade policial, Francisco confirmou ser o proprietário das armas apreendidas, contudo, negou que estaria ameaçando a população. Informou que as utilizava para caça e subsistência.

De acordo com o delegado Henrique Brasil, a ação ocorreu após denúncia informando que o Tramontina estaria em posse de várias armas de fogo, e que vinha ameaçando os moradores do ramal.

Manaus/AM -, Francisco Ribeiro da Silva, 36, conhecido como “Tramontina”, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu em um sítio de propriedade do infrator, localizado no KM 91,5 da rodovia AM-010, ramal Fé em Deus, KM 03.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.