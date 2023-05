Agressão, desmatamento e tráfico: 15 pessoas são presas no Amazonas em 24 horas

No bairro Jorge Teixeira, na zona leste, dois homens foram presos por policiais da 30° Cicom, após uma abordagem a um veículo modelo Gol, que supostamente teria sido usado em um roubo. Durante tentativa de abordagem, houve confronto com os suspeitos, onde dois fugiram do local, e dois foram presos por porte ilegal de arma de fogo. Com a dupla a polícia apreendeu um revólver calibre 38.

Ainda no bairro Colônia Santo Antônio, uma mulher, 25, foi presa por porte ilegal de arma de fogo, após ter sido encontrada uma espingarda calibre 22 em sua residência, além de 32 munições calibres 380. E na avenida Noel Nutels, na Cidade Nova, um homem, 22, foi preso ao ser flagrado pela PM com 44 porções de entorpecentes entre oxi e cocaína. O suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para o 6° DIP.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.