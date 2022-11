"Agora você tem prova" diz menino de 9 anos ao se filmar sendo estuprado pelo ex-namorado da mãe

Um menino de 9 anos gravou o próprio estupro para provar para a mãe que o autor da violência sexual era o próprio ex-namorado dela, um homem de 55 anos que foi preso nesta quinta-feira (10).

O caso chocante aconteceu em Juiz de Fora, em Minas Gerais e o acusado confessou o crime. Segundo a polícia, o abusador teve um relacionamento com a mãe do menino há 10 anos, antes mesmo de o menino nascer.

Após o término, os dois continuaram a ser amigos e o homem continuou a frequentar a casa da família, inclusive almoçando lá e ficando a sós com a criança por inúmeras vezes.

Conforme a polícia, eram exatamente nesses momentos que os estupros aconteciam. As imagens mostram que o homem tocava as partes íntimas do menino e praticava atos libidinosos com ela.

No vídeo feito pela vítima, no final ela surge dizendo: “Viu mãe, agora você tem prova do que está acontecendo”. A situação já vinha ocorrendo há pelo menos três meses.

Na manhã desta quinta-feira, o homem foi preso e confirmou os abusos. Ele foi encaminhado ao presídio e deve responder por estupro de vulnerável. O menino vai receber auxílio psicológico.