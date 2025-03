Agentes de segurança que operavam comércio ilegal de ouro são alvos da PF no Amazonas

Esses agentes também forneciam o ouro ilegal e coordenavam sua distribuição com intermediários, incluindo ourives e empresários. A organização operava com uma estrutura altamente definida, utilizando empresas de fachada para ocultar transações financeiras ilegais.

O ouro chegava a Manaus por meio de embarcações, caminhões e aeronaves, com apoio de agentes da segurança pública estadual, que garantiam a passagem livre do material.

Manaus/AM - A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (19), a Operação Ourives, que investiga um grupo criminoso que atua na comercialização ilegal de ouro extraídos de garimpos clandestinos do Amazonas e Roraima. Entre os investigados estão empresas de fachada que serviam para lavar o dinheiro ilícito e agentes de segurança do estado.

