Advogado suspeito de tentativa de estupro em Coari também é investigado por furto de combustível doado à PM

Manaus/AM- O advogado Raionie Cabral Queiroz, de 34 anos foi preso no domingo (13) em Manaus, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste, sob mandados de prisão preventiva e busca e apreensão. Ele é investigado por tentativa de estupro contra uma jovem de 20 anos e também por furto de combustível apreendido pela polícia em Coari.

As investigações da Polícia Civil apontam que o advogado se aproveitou de suas prerrogativas para tentar estuprar a vítima em agosto de 2024, em Coari. A jovem o havia contratado para defender seu companheiro, preso por roubar o celular da mãe do advogado. O delegado José Barradas relatou que o advogado, após a audiência de custódia do companheiro da vítima (defendido por um defensor público), ludibriou a jovem, levando-a a um motel sob falsas alegações de assistência jurídica, onde tentou abusá-la sexualmente. Além da tentativa de estupro, ele responderá por tergiversação, por ter feito um contrato com as duas partes contrárias no caso do roubo.

Conforme o delegado, o advogado, ao saber da instauração do procedimento criminal, tentou atrapalhar as investigações, ameaçando a vítima e a autoridade policial.

“Ele utiliza de terceiros para atacar a autoridade policial, para tentar intervir na investigação, mas já estamos tomando as medidas cabíveis em torno disso. O advogado tem mais de 13 processos criminais na Justiça, pelos mais variados crimes, inclusive eleitorais”, disse o delegado.

As investigações também revelaram o suposto envolvimento do advogado no furto de mais de mil litros de combustível apreendidos pela Polícia Militar em Coari. Ele era advogado do suspeito do furto original e, mesmo ciente da apreensão e da determinação judicial de doação do combustível à PM, teria vendido o material.

“O material ficou guardado e lacrado em um flutuante, já que não era possível deslocá-lo para a delegacia por ser inflamável. A Comarca de Coari determinou que o material fosse doado para uso da Polícia Militar, entretanto, quando a guarnição chegou ao local para pegar o combustível, o vigilante falou que o advogado tinha vendido o combustível, mesmo sabendo que ele estava apreendido”, explicou o delegado.