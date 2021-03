Advogado suspeito de agredir namorada se apresenta à delegacia em Manaus

A delegada disse, que em depoimento, Marcelo negou a tentativa de feminicídio e relatou ter agido em legítima defesa. "Ele disse que a namorada mordeu o dedo dele e que ele precisou retirar o dedo da boca dela, causando os hematomas que estão no corpo da jovem. Mas já colhemos todas as materialidade para que o juiz possa fazer o melhor julgamento e temos 30 dias para terminar o inquérito policial", destacou.

De acordo com a titular da especializada, delegada Débora Mafra, o homem negou todas as acusações feitas pela vítima e disse que não furtou o aparelho celular da jovem. "Ele negou que teve o sequestro com o carro seguindo ela, negou a ameaça de morte e negou que tenha furtado o celular. Ele disse que ao sair do carro deixou a porta aberta e que se alguém pegou o celular não foi ele", contou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.