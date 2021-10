Advogado e policiais são presos suspeitos de extorquir traficantes em Manaus

Ainda de acordo com a DRCO, os acusados praticavam os crimes sequestrando os traficantes e exigindo quantias em dinheiro para libertá-los. Eles se passavam por agentes do DRCO para ameaçar e extorquir os traficantes.

A prisão do grupo foi decretada pela justiça após investigação do DRCO. a equipe tomou conhecimento das práticas criminosas realizadas pelos acusados na cidade, segundo a especializada, os mesmos cometiam os crimes de extorsão de grande traficantes do Estado.

